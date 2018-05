POL-TUT: (Marschalkenzimmern - Hochmössingen, L 413) 15-jähriger Fahrradfahrer auf der Landesstraße 413 bei Hochmössingen von Auto erfasst und schwer verletzt

Marschalkenzimmern - Hochmössingen, L 413 (ots) - Ein 15-jähriger Fahrradfahrer - unterwegs mit einem Mountainbike von Marschalkenzimmern in Richtung Hochmössingen - ist am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, im Bereich einer Straßenkuppe der Landesstraße 413 nahe Hochmössingen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Vermutlich aufgrund der Straßenkuppe erkannte der 58-jährige Golf-Fahrer den in gleicher Richtung vorausfahrenden Jungen auf dem Fahrrad zu spät. Trotz Ausweichmanöver erfasste die Fahrzeugfront des Golfs den 15-Jährigen und stieß den Jungen mitsamt dem Fahrrad auf die Straße. Hierbei zog sich der junge Radfahrer, der ohne Fahrradhelm unterwegs war, schwere Verletzungen zu und musste nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in die Rottweiler Klinik gebracht werden. An dem Auto und dem Fahrrad entstand rund 2500 Euro Schaden. Der Vater des 15-Jährigen kümmerte sich um den Abtransport des Rades und begab sich zu seinem Jungen in die Klinik.

