POL-TUT: (Horb am Neckar, Landesstraße 355B) Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall - Autofahrer leicht verletzt

Horb am Neckar, Landesstraße 355B (ots) - Am Montagnachmittag ist es gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 355B im Bereich Horb zu einem Auffahrunfall durch einen Lastwagenfahrer gekommen, wobei ein beteiligter Autofahrer leicht verletzt worden ist. Bei dem Unfall entstand am 1er BMW des 55-jährigen Autofahrers rund 1000 Euro Schaden. Der Fahrer des BMWs wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in die Klinik nach Freudenstadt gebracht.

