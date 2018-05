POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Einbruch in Clubhaus - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zimmern ob Rottweil (ots) - In der Alten Flözlinger Straße wurde im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in das Clubhaus des Boule-Clubs eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter schlug mit einem Stein die Fensterscheibe ein. In den Räumlichkeiten hebelte der Einbrecher einen Zigarettenautomaten auf und entwendete sämtliche Zigaretten sowie das darin befindliche Bargeld. Außerdem entwendete er noch einen geringen Bargeldbetrag aus einer unverschlossenen Geldkassette. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

