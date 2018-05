POL-TUT: (Schömberg) Vorfahrt missachtet - Golffahrer verletzt und 43 000 Euro Schaden

Schömberg (ots) - An der Einmündung der K7134 in die L435 sind am Montagmorgen zwei Volkswagen zusammengestoßen.

Gegen 7.30 Uhr wollte der Fahrer eines VW-Busses von der Kreisstraße nach links auf die Landstraße in Richtung Schömberg abbiegen. Dabei übersah er einen VW Golf, der von links auf der L435 kam und in Richtung Wehingen fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die Aufprallwucht war so stark, dass es beide Volkswagen von der Straße schleuderte. VW Bus und Golf blieben auf einer angrenzenden Wiese stehen. Der Golffahrer zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Rottweil eingeliefert. Am seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 35 000 Euro. Zur Bergung war ein Abschleppdienst notwendig. Auf zirka 8000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an dem VW Bus.

