POL-TUT: (Bisingen) Wessinger Maibaum noch vor dem Stellen abgesägt

Bisingen (ots) - Der Wessinger Maibaum hat seit letzter Nacht keine Krone mehr. Ein unbekannter Täter sägte die Baumkrone in der Nacht zum Montag, zwischen Mitternacht und 6.10 Uhr ab. Der Baum lag auf einem Privatgrundstück am Ende der Dorfstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Der Polizeiposten Bisingen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen am westlichen Ortsrand von Wessingen gemacht hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 07476 9433 12)

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell