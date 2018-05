POL-TUT: (Bitz) 12 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Bitz (ots) - Auf der L449 zwischen Neuweiler und Bitz ist am Sonntagmorgen ein Peugeot auf einen Renault gefahren. Die Renaultfahrerin hat sich dabei verletzt.

Gegen 10 Uhr fuhr die 49 Jahre alte Renaultfahrerin von Neuweiler in Richtung Bitz. Auf der Strecke wollte sie nach links in einen Waldweg abbiegen, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Hinter dem Twingo fuhr ein Peugeot, der von einer 33-jährigen Frau gelenkt wurde. Die 33-Jährige sah nicht, dass der Kleinwagen vor ihr langsamer wird und links blinkt. Deswegen fuhr sie dem Renault ins Heck. Die Fahrerin des Twingos wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell