POL-TUT: (Geisingen/A81) Folgenschwerer Auffahrunfall

Geisingen (ots) - Dass die vorausfahrenden Fahrzeuge wegen stockenden Verkehrs abbremsen mussten, hat am Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, eine auf der A81 in Richtung Engen fahrender 48-jährige Opel-Fahrerin zu spät bemerkt und prallte dabei in das Heck eines weiteren Opel, der dadurch gegen die Mittelleitplanken geschoben wurde. Der auffahrende Opel geriet ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stillstand. Zwei Insassen des auffahrenden Opels wurden schwer, die vier Insassen des zweiten Opel jeweils leicht verletzt. Neben einem Notarzt waren sechs Krankenwägen sowie 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr von Geisingen und mehrere Streifenfahrzeuge im Einsatz. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Auffahrt der Anschlussstelle Geisingen musste zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Bernd Schmidt

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531/995-1012

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell