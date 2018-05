POL-TUT: (Rietheim) Betrugsmasche über Telefon - Warnhinweis

Rietheim (ots) - Seit Wochen erhielt eine 53-jährige Frau verdächtige Anrufe mit verschiedenen Ländervorwahlen. Als sie auf die Anrufe nicht reagierte, ging am Mittwoch vergangener Woche einen Anruf mit Stuttgarter Vorwahl ein. Es handelte sich um die Bandansage einer angeblichen Vollzugsbehörde. Man drohte der Frau mit Pfändungen. Kurz danach meldete sich ein Mann mit ausländischem Akzent telefonisch bei der 53-Jährigen und erklärte, dass sie bei einem Online-Gewinnspiel mitgemacht habe und jetzt insgesamt 8.000 Euro Schulden aufgelaufen seien. Sollte sie nicht bezahlen, würde ein Gerichtvollzieher das Geld eintreiben. Als die Frau folgerichtig nach Namen und Rückrufnummer fragte, legte der Anrufer auf.

Zu einem schädigenden Ereignis kam es nicht. Die Frau hat sich in diesem Fall mit ihrer Frage nach Name und Rückrufnummer absolut richtig verhalten. Erhält man vom Anrufer, anders als in diesem Fall, eine Nummer mitgeteilt, sollte man diese sofort abgleichen und beim Rückruf eintippen, ohne die automatische Rückruffunktion zu benutzen.

Personen, die selten Anrufe aus dem Ausland erhalten, könnten sich die Auslandsrufnummern sperren lassen, ebenfalls eine vorbeugende Maßnahme gegen die Telefonabzocke.

