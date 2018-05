POL-TUT: (Tuttlingen) Überholen trotz Gegenverkehrs - Alkoholeinfluss - Straßenverkehrsgefährdung

Tuttlingen (ots) - Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer überholte am Sonntagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5944, von Hattingen in Richtung Tuttlingen fahrend, kurz nach dem Eisenbahnviadukt, trotz Gegenverkehrs einen VW Passat. Der 25-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Ford Mustangs musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Auf diese Weise gelang es dem Mustang-Fahrer einen Unfall zu verhindern. Wie gefährlich die Situation war, wird durch Zeugenaussagen bestätigt. So sollen die drei Fahrzeuge für einen kurzen Moment nebeneinander gefahren sein. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-jährige Beschuldigte unter Alkoholeinwirkung stand. Beim Atemalkoholtest blies er über ein Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 22-Jährigen. Außerdem wird gegen ihn eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft in Rottweil vorgelegt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell