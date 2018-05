POL-TUT: (Sulz-Sigmarswangen) Carport brennt

Sulz-Sigmarswangen (ots) - Am Freitagabend hat in der Unteren Dorfstraße in Sigmarswangen ein Carport gebrannt. Die Polizei geht von einer technischen Brandursache aus.

Gegen 18.25 Uhr war Feueralarm in der Unteren Dorfstraße. Ein angebauter Holzcarport stand in Flammen. Das Feuer griff auf das Dach der daneben stehenden Garage über und drohte, sich noch weiter auszuweiten. Die Feuerwehren aus Sigmarswangen und Sulz rückten mit vier Fahrzeugen und 36 Löschkräften an, um den Flammen Herr zu werden. Es gelang den Floriansjüngern, das Übergreifen des Feuers auf einen weiteren Carport zu verhindern. Auch der Schaden an der Garage konnte durch das rasche Eingreifen in Grenzen gehalten werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 30 000 Euro.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einer technischen Brandursache aus. Im Fokus der Brandermittler steht ein Kühlschrank, der im Brandausbruchsbereich betrieben wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

