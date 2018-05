POL-TUT: (Trossingen) Wohnzimmer-Fensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Trossingen (ots) - In der Ernst-Haller-Straße warfen bislang unbekannte Täter einen Stein an die Wohnzimmer-Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses. Als der Wohnungsinhaber, vom Aufschlag aufmerksam geworden, nach draußen schaute, erkannte er drei davonrennende junge Männer. Alle waren circa 180 bis 185 cm groß, trugen dunkle Kapuzenpullis mit jeweils aufgesetzter Kapuze. An der Doppelverglasung des Fensters wurde lediglich die äußere Scheibe beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 150 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

