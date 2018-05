POL-TUT: (Mönchweiler) Sachbeschädigungen an der Gemeinschaftsschule

Mönchweiler (ots) - In der Nacht zum heutigen Montag haben unbekannte Täter an der Gemeinschaftsschule im Alemannenweg die Tischtennisplatte beschädigt und mit einem Stein eine Scheibe an der Sporthalle eingeworfen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

