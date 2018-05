POL-TUT: (Bisingen) Autofahrerin touchiert Motorrad im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Bisingen (ots) - Am Sonntagnachmittag sind im Kreisverkehr Heidelbergstraße/Hechinger Straße ein Auo und ein Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz gerade noch verhindern.

Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf aus Richtung Steinhofen in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie ein Motorrad, das bereits im Kreisel fuhr. Sie erwischte die BMW im hinteren Bereich. Dadurch kam der 39-jährige Fahrer des Zweirades ins Schlingern, konnte seine Maschine aber noch abfangen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Weil die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Zusammenstoß gesehen hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen zu melden (Telefon 07471 9880 0)

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell