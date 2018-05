POL-TUT: (Burladingen) 13-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Burladingen (ots) - Auf einem Radweg zwischen Salmendingen und Ringingen ist am Sonntagmittag ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad gestürzt.

Gegen 13.50 Uhr fuhr der 13-Jährige in Richtung Ringingen. Wegen eines Fahrfehlers stürzte er nahe des Kornbühlparkplatzes ohne fremdes Verschulden. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Sanitäter versorgten ihn an der Unfallstelle und brachten ihn danach in eine Klinik nach Tübingen.

