POL-TUT: (Dornstetten) Vorrang missachtet - Fahrer flüchtet nach Eintreffen des Krankenwagens

Dornstetten (ots) - Flüchtig ging am vergangenen Samstag der Fahrer eines Hondas, nachdem er im Einmündungsbereich der B28 /B28a bei Dornstetten einem 57-jährigen Autofahrer den Vorrang genommen hatte.

Der 57 Jahre alte BMW- Lenker befuhr die B28 von Freudenstadt in Richtung Pfalzgrafenweiler. Auf Höhe Dornstetten kam ihm der Honda-Fahrer entgegen. Dieser wollte auf die B28a Richtung Horb abbiegen. Während des Abbiegens stieß er mit dem BMW zusammen.

Durch die heftige Kollision wurden am BMW die Airbags ausgelöst. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Seine 29-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Sie verständigte umgehend die Polizei. Der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall aus und begann zu telefonieren. Seine Unfallgegner und den dazukommenden Krankenwagen ignorierte er. Kurze Zeit darauf nahm er die Beine in die Hand und rannte Richtung Dornstetten davon. Den verunfallten Honda ließ er an der Unfallstelle zurück.

Die kurz darauf eintreffende Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Mann ein. Er konnte aber im näheren Umfeld nicht mehr gefunden werden.

Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von über 10 000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Beamten stellten den zurückgelassen Honda sicher. Durch eine Zeugin wurde der Unfallflüchtige fotografiert. Die Beamten des Polizeireviers Horb (07451 96-0) ermitteln nun gegen den Flüchtigen.

