POL-TUT: (Donaueschingen) Geparkter Hyundai stark beschädigt - Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 06.30 Uhr, einen in der Friedhofstraße, nahe der Kreuzung Danziger Straße, geparkten Hyundai stark beschädigt. Die gesamte linke Seite des Autos wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens beträgt rund 5.000 Euro. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) bittet um Zeugenhinweise.

gez. Veronika Schulze

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell