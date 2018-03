POL-TUT: (VS-Schwenningen) Geparkter Ford beschädigt - Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch, zwischen 12.30 Uhr und 19.40 Uhr, ein in der Leibnizstraße, nahe der Einmündung Kantstraße, geparktes Auto beschädigt und ist dann geflüchtet. Vermutlich ist der unbekannte Fahrer beim Wenden rückwärts gegen den Ford gestoßen. An dem Auto entstand 1.000 Euro Schaden. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

