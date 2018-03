POL-TUT: (VS-Villingen) Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

VS-Villingen (ots) - An der Parkplatzausfahrt des Bahnhofs Villingen ist am Mittwoch, gegen 07.30 Uhr, ein 36-jähriger Fußgänger von einer unbekannten Autofahrerin angefahren worden. Eine unbekannte Fahrerin eines hellblauen Kleinwagens mit dem teilweise bekannten Kennzeichen VS-E ... übersah den Mann, der gerade am Rand der Ausfahrt auf seine Mitfahrgelegenheit wartete. Der Fußgänger konnte sich gerade noch am Spiegel des Autos festhalten, um auf den Beinen zu bleiben. Trotzdem wurde er leicht verletzt. Die Polizei Villingen (07721 601-0) bittet um Zeugenhinweise.

