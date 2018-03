POL-TUT: (Schramberg) Einbruch in die Berneckgrundschule

Schramberg (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Berneckschule in der Schillerstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten eine Notausgangstür auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. In der Schule hebelten die Ganoven mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchten neben dem Lehrerzimmer auch das Sekretariat und das Rektorat. Mit entwendetem Bargeld und einem Lautsprecher suchten die Eindringlinge das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell