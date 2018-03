POL-TUT: (Rottweil) Stromausfall in einem Bau- und Gartenmarkt

Rottweil (ots) - Nach einem Defekt an einem Relais in einem Sicherungskasten kam es gegen 19:00 Uhr in einem Rottweil Bau- und Gartenmarkt auf der Saline zu einem Stromausfall mit leichter Rauchentwicklung im Inneren des Gebäudes. Die ca. 10 Kunden, sowie 6 Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen, es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000,-- Euro. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften zugange, sowie ein Fahrzeug vom DRK.

