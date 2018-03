POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Schule

Balingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in der Steinachstraße in die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule ein. Die Täterschaft hebelte die Haupteingangstüre auf und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt in das Gebäude. Zahlreiche Schränke und Schreibtische im Verwaltungstrakt wurden geöffnet. Außer zwei Geldbeutel, in denen sich Bargeld in geringer Höhe befand, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Die Täter dürften das Gebäude wieder durch den Haupteingang verlassen haben. Zum Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell