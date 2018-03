POL-TUT: (Tuttlingen) Gestürzte Personen in der "Obere Hauptstraße" - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Am Mittwochabend ist in der "Obere Hauptstraße" ein 64-jähriger Fußgänger gestürzt und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingliefert werden. Gegen 19.50 Uhr meldeten Passanten eine betrunkene Person in der Schützenstraße, die ein Fahrrad bei sich habe und sich kaum auf den Beinen halten könne. Als die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen in der Schützenstraße eintrafen, war der 60-Jährige bereits gestürzt. Nach bisheringen Ermittlungen haben Passanten der gestürzten Person zuvor Hilfe geleistet. Die Personen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

