POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall beim Abbiegen - Beifahrerin verletzt, 4.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots) - In der Wieselsbergstraße, Höhe Eckweg, hat es am Mittwoch, gegen 09.50 Uhr, geknallt. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte von der Wieselsbergstraße nach links in den Eckweg abbiegen. Dabei übersah der 52-Jährige eine entgegenkommende Toyota-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde eine Beifahrerin im Toyota leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Autos 4.000 Euro Schaden.

