POL-TUT: (VS-Villingen) Krankenwagen überschlägt sich auf Fahrt zu Klinikum - "Gaffer" verursachen Folgeunfälle

VS-Villingen (ots) - Am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, ist ein Krankenwagen mit Patientin auf der Schwenninger Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Auf dem Weg zum Schwarzwald-Baar-Klinikum fuhr der Krankenwagen am Ende einer Rechtskurve nach links über das Bankett. Das Fahrzeug prallte gegen einen Erdwall und überschlug sich mehrmals. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Patientin musste mit schweren Unfallverletzungen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert werden. An dem Krankenwagen entstanden rund 50.000 Euro Schaden. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme fuhr direkt neben der Unfallstelle eine 43-jährige Autofahrerin mit einem Toyota auf einen bremsenden Skoda auf. Eine nachfolgende Renault-Fahrerin achtete ebenfalls nicht auf den Straßenverkehr und krachte in den Toyota der 43-Jährigen. Bei den Folgeunfällen entstand insgesamt etwa 6.500 Euro Schaden.

