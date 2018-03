POL-TUT: (Sulz am Neckar) Fiat Panda überschlagen

Sulz am Neckar (ots) - Am Mittwoch ist eine 76-jährige Lenkerin eines Fiat Panda auf der Kreisstraße 5508 von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die Seniorin war gegen 8.45 Uhr von Hopfau in Richtung Glatt unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet sie auf Höhe der Biogasanlage ins rechte Bankett. Beim Gegenlenken verlor die Frau die Kontrolle über den Kleinwagen und schleuderte in den linken Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug. Die 64-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell