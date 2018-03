POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Einbruch in Bäckereifiliale

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Donnerstag sind gegen 2.20 Uhr unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Rottweiler Straße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten einen Nebeneingang auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Die Täter erbeuteten eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Ein Zeuge beobachtete die flüchtenden Täter und verständigte die Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Einbrecher nicht mehr aufgegriffen werden. An der Suche nach den Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell