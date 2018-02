POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Geparkter BMW beschädigt - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23.30 Uhr und 08.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem in der Neue-Heimat-Straße geparkten BMW den Frontspoiler beschädigt und den Heckscheibenwischer abgerissen. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) bittet um Zeugenhinweise.

