POL-TUT: (Mönchweiler, Bundesstraße 33) Doppelter Totalschaden nach Vorfahrtsunfall

Mönchweiler, Bundesstraße 33 (ots) - Am Mittwoch, gegen 09 Uhr, sind auf der Bundesstraße 33 beim Abzweig Mönchweiler zwei Fahrzeuge kollidiert. Die Fahrerin eines VW Touran übersah beim Auffahren auf die B33 einen in Richtung Villingen fahrenden Peugeot. Dieser wurde nach rechts in die Leitplanke abgewiesen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Die 32-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

