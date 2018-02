POL-TUT: (VS-Marbach - VS-Rietheim, Kreisstraße 5734) Vorfahrtsunfall - Auto landet mit Totalschaden im Graben

VS-Marbach - VS-Rietheim, Kreisstraße 5734 (ots) - Am Mittwoch, gegen 07 Uhr, ist ein 35-jähriger BMW-Fahrer nach links in die Kreisstraße 5734 eingebogen, ohne die Vorfahrt eines Polo-Fahrers zu beachten. Der Aufprall war so stark, dass der Polo im Straßengraben landete. Dabei riss er ein Verkehrszeichen und sogar einen kleinen Baum mit. Am Polo entstand Totalschaden, das Auto des Unfallverursachers wurde auch erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

