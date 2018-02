POL-TUT: (Sulz - Oberndorf, Bundesautobahn A81) Fehler beim beabsichtigten Überholen auf der Autobahn - 20.000 Euro Schaden

Sulz - Oberndorf, Bundesautobahn A81 (ots) - Rund 20.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 20-jährige Golf-Fahrerin bei einem beabsichtigten Überholmanöver am Mittwochmorgen zwischen den Autobahnanschlussstellen Sulz und Oberndorf auf der A81 verursacht hat. Die junge Frau war gegen 07.15 Uhr auf der A81 in Richtung Singen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Beim Ausscheren auf den linken Fahrstreifen achtete die 20-Jährige nicht auf einen von hinten auf der linken Spur heranfahrenden VW Touran eines 39-jährigen Fahrers. In der Folge prallte der Touran gegen den ausscherenden Golf der jungen Frau. Während der Fahrer des Tourans sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß zum Standstreifen lenken konnte, schleuderte der Golf der 20-Jährigen gegen die Mittelschutzplanken, drehte sich und blieb dann entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur stehen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall, die erforderliche Bergung der Fahrzeuge und die notwendig gewordenen Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei kam es während des morgendlichen Berufsverkehrs auf der Autobahn zu einem Rückstau von etwa zwei Kilometern.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell