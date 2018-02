POL-TUT: (Gosheim) Unfall - Flüchtige Fahrerin ohne Führerschein - Auto nicht zugelassen

Gosheim (ots) - Am Dienstag, gegen 17.10, ist es auf der Wehinger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 37-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der Wehinger Straße zu weit links und streifte einen entgegenkommenden Dodge eines 54-jährigen Mannes. Der Audi schleuderte in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Grundstückseinzäunung. Die beiden Unfallbeteiligten begutachteten nach dem Streifvorgang die entstandenen Schäden, wobei die Unfallverursacherin die Sache ohne Polizei regeln wollte. Nachdem der 54-Jährige allerdings auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei bestand, entfernte die 37-Jährige die Autokennzeichen an ihrem Wagen, nahm ihr Kleinkind aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Spaichingen war schnell klar, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war der Audi weder zugelassen noch bestand Versicherungsschutz. Die Unfallverursacherin konnte durch die Ordnungshüter schnell ermittelt werden. Gegen die 37-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

