POL-TUT: (Donaueschingen, Bundesstraße 27, Zubringer Allmendshofen) Vorfahrt genommen - 9.500 Euro Schaden

Donaueschingen, Bundesstraße 27, Zubringer Allmendshofen (ots) - Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, kam es bei dem Zubringer von Allmendshofen auf die Bundesstraße 27 zu einem Vorfahrtsunfall. Ein Opel-Fahrer fuhr trotz Stoppschild ohne zu bremsen auf die B27 auf. Eine auf der B27 in Richtung Donaueschingen-Mitte fahrende Mazda-Fahrerin hatte keine Chance mehr, den Zusammenstoß zu verhindern. An den beiden Autos entstand ein Schaden in der Höhe von 9.500 Euro.

gez. Veronika Schulze

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell