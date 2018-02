POL-TUT: (Donaueschingen - Pfohren, Kreisstraße 5756) Vorfahrtsunfall in Kreisverkehr - 8.000 Euro Schaden

Donaueschingen - Pfohren, Kreisstraße 5756 (ots) - Ein von Aasen kommender Renault-Fahrer ist am Dienstag, gegen 17.40 Uhr, im Kreisverkehr an der Kreisstraße 5756 mit einem anderen Auto kollidiert. Der 26-jährige Autofahrer übersah einen von Pfohren kommenden Polo, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos rund 8.000 Euro Schaden.

