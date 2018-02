POL-TUT: (St. Georgen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Dienstag, zwischen 12.45 Uhr und 16.30 Uhr, zu nah an einem in der Talstraße geparkten Ford vorbei gefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Wagens beschädigt. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Der Schaden am Ford beträgt rund 330 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei St. Georgen (07724 9495-00) zu melden.

