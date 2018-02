POL-TUT: (Kreisstraße 5725, zwischen Königsfeld - Brogen und St. Georgen - Langenschiltach) Autofahrer kommt auf Gegenfahrbahn - Unfallgegnerin verletzt

Kreisstraße 5725, zwischen Königsfeld - Brogen und St. Georgen - Langenschiltach (ots) - Am Dienstag, gegen 08.20 Uhr, hat der Fahrer eines Daihatsus eine gefährliche Linkskurve zwischen Brogen und Langenschiltach zu schnell genommen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und krachte schließlich in den Gegenverkehr. Die 30-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Golfs wurde dabei leicht verletzt. An den Autos entstanden etwa 7.000 Euro Schaden.

