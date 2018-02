POL-TUT: (VS-Schwenningen) Zwei auf einen Streich - parkende Autos beschädigt

VS-Schwenningen (ots) - Im Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Dienstag, gegen 20.45 Uhr, gleich zwei in der Neckarstraße geparkte Autos beschädigt. Der Audi-Fahrer fuhr zu dicht an dem Ford und dem Skoda vorbei und verursachte so an den Autos einen Schaden von etwa 6000 Euro.

gez. Veronika Schulze

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell