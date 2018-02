POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall auf Kreuzung - 10.000 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots) - Eine Skoda-Fahrerin hat am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, einem anderen Autofahrer an der Kreuzung Zähringerstraße und Saarlandstraße die Vorfahrt genommen. Die Unfallverursacherin hielt zwar an dem dortigen Stoppschild an, übersah jedoch trotzdem einen von rechts kommenden Seat. Der Seat-Fahrer versuchte erfolglos, dem Skoda auszuweichen. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstanden rund 10.000 Euro Schaden.

