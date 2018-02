POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Autofahrer weicht Tier aus - 5.000 Euro Sachschaden

Neuhausen ob Eck (ots) - Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen ist, ist am Dienstagabend ein 28-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen. Der 28-Jährige war gegen 1935 Uhr auf der Tuttlinger Straße in Richtung Tuttlingen unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr wich er einem unbekannten Tier aus, das die Straße überquerte. In der Folge verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen und fuhr in einen Schneehaufen am rechten Straßenrand. Durch die Wucht wurde der Pkw nach oben katapultiert und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

