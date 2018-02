POL-TUT: (Alpirsbach) Nach Überholvorgang von der vereisten Straße gerutscht

Alpirsbach (ots) - Nach einem Überholvorgang auf der L408 zwischen dem Industriegebiet Betzweiler und dem Peterzeller Kreisverkehr ist am Montagnachmittag ein Renault Twingo beim Wiedereinscheren von der Fahrbahn gerutscht. An der Stelle war die Fahrbahn eisglatt, was dem 29-jährigen Fahrer zum Verhängnis wurde. Neben der Fahrbahn überschlug sich der Kleinwagen und blieb liegen. Der 29-Jährige stieg unverletzt aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

