POL-TUT: (Bisingen) Auffahrunfall an der Abfahrt B27 - eine Person leichtverletzt

Bisingen (ots) - An der Einmündung der Abfahrt von der B27 in die Heidelbergstraße sind am späten Dienstagabend zwei PKWs aufeinander gefahren.

Gegen 21.30 Uhr hielt eine 21-jährige VW-Fahrerin an der Einmündung mit Stoppstelle an. Hinter ihr fuhr ein Audi, dessen Fahrerin das Anhalten des VWs zu spät erkannte und auffuhr. Die Aufprallwucht war so heftig, dass sich die vorne stehende Fahrerin dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige ins Krankenhaus. Die 24 Jahre alte Audifahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden war nicht so groß. Er wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell