POL-TUT: (Balingen) Zwei Einbrüche im Balinger Westen - Fitnessstudio und Firma betroffen

Balingen (ots) - Bei zwei Einbrüchen im Balinger Westen in der Nacht zum Dienstag suchten die Täter nach Bargeld. Es spricht einiges dafür, dass an beiden Objekten dieselben Täter aktiv waren.

In der Binsdorfer Straße brachen die Unbekannten über ein Fenster in ein Fitnessstudio ein. Nachdem die Gauner eingestiegen waren, hebelten sie eine Tür zum Büro auf. In dem Arbeitsraum fanden die Täter eine Geldkassette, in der sich nur wenig Münzgeld befand, das sie allerdings übersahen. Dafür leerten die Eindringlinge die Kasse an der Kundentheke.

Der zweite Einbruch war in der Rosenfelder Straße. Dort hebelten die Täter die Tür in das Nebengebäude einer Firma auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie fanden nichts Stehlenswertes und zogen deshalb ohne Beute wieder ab.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

