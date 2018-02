POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald - Peterzell) Anhänger macht sich selbstständig - 10.000 Euro Sachschaden

1 weiterer Medieninhalt

Beteiligter Anhänger Unfall Peterzell Bild-Infos Download

St. Georgen im Schwarzwald - Peterzell, Bundesstraße 33 (ots) - Auf der Bundesstraße 33, im Bereich der Abzweigung nach Peterzell, hat sich am Dienstag, gegen 07.30 Uhr, ein mangelhaft befestigter Einachsanhänger von der Anhängerkupplung eines SUV (Sport Utility Vehicle) Geländewagens gelöst. Der Fahrer des SUV war gerade von Peterzell in Richtung St. Georgen losgefahren, als sein Anhänger sich verselbstständigte. Der Hänger geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte dort wenige Zentimeter hinter dem Fahrersitz in einen entgegenkommenden Opel. Die Wucht des Aufpralls zerstörte die gesamte linke Fahrzeugseite und es entstanden rund 10.000 Euro Schaden. Wie durch ein Wunder blieb die 28-jährige Opelfahrerin unverletzt.

gez. Veronika Schulze

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell