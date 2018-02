POL-TUT: (Winterlingen) Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Winterlingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der L415 in die B463 sind am Montagmorgen zwei PKWs zusammengestoßen. Dabei erlitten beide Fahrerinnen verschiedene Verletzungen.

Kurz nach 6 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford auf der Ebinger Straße ortsauswärts. An der Einmündung in die B463 hielt sie verkehrsbedingt an. Die ihr nachfolgende VW-Lenkerin erkannte zu spät, dass die 50-Jährige warten muss und krachte ihr ins Heck. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Unfallverursacherin eine Handverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch die Fordfahrerin wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro. Ein Abschleppdienst war notwendig.

