POL-TUT: (Waldachtal, Oberwaldach) Garagenbrand durch technischen Defekt

Waldachtal (ots) - Zu einem Feuer in einer Garage kam es am Montag, gegen 18.15 Uhr, im Waldweg. Offenbar war nach ersten Ermittlungen der Torantrieb aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Durch das Feuer wurde ein Kinderwagen sowie ein Pkw beschädigt. Hinweise auf ein fehlerhaftes Verhalten liegen nicht vor. Die Feuerwehr Waldachtal konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

