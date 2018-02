POL-TUT: (Königsfeld, Landesstraße 177) Auffahrunfall bei Königsfeld - 10.000 Euro Schaden

Königsfeld, Landesstraße 177 (ots) - An der Abzweigung Parkstraße und Landesstraße 177 bei Königsfeld hat es am Montag, gegen 17.20 Uhr, geknallt. Eine Fahrerin eines Nissans musste auf der L 177 anhalten, um nach links in die Parkstraße abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende Golf-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den stehenden Nissan auf. An den Autos entstand insgesamt ein Schaden in der Höhe von 10.000 Euro. Zum Glück blieben beide Fahrerinnen unverletzt.

