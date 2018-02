POL-TUT: (Geisingen) Einbruch in Gaststätte

Geisingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 1.30 Uhr, und Montag, 10.15 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße gewaltsam eingedrungen. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und verschafften sich Zugang in den Gastraum. Die Eindringlinge hebelten in den Räumlichkeiten sämtliche Spiel- und Zigarettenautomaten auf und entwendeten das Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt der Polizeiposten Immendingen (Tel.: 07462 9496-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell