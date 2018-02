POL-TUT: (Hechingen)Schwelbrand in Zweifamilienhaus

Hechingen (ots) - Ein Riss im Kamin hat am Montagabend in der Gammertinger Straße zu einem Schwelbrand in einem Wohnhaus geführt.

Gegen 18.40 Uhr roch es im Obergeschoss des Zweifamilienhauses plötzlich verbrannt. Weil zudem auch noch die Wand im Bereich eines beheizten Holzofens sehr heiß war, verständigten die Mieter der Wohnung vorsorglich die Feuerwehr. Der sofortige Anruf bei der Leitstelle war das einzig Richtige: Durch einen Riss im Kamin war nämlich das Gebälk um den Schornstein in Brand geraten. Folge war ein Schwelbrand, den die Feuerwehr Hechingen ablöschte. Um an den Brandherd zu kommen, mussten die Floriansjünger einen Teil der betroffenen Wand einreißen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Für einen weiteren Mieter im Haus war der ganze Stress zu groß. Er musste wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus gebracht werden.

