POL-TUT: (Bad Dürrheim) Unfallflucht - Spiegel abgefahren

Bad Dürrheim (ots) - Am Montag, zwischen 12.40 Uhr und 12.50 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einem in der Salzstraße geparkten VW Touran den linken Außenspiegel abgefahren. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an den Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 93948-0) erbeten.

