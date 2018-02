POL-TUT: (Blumberg) Von der Straße abgekommen und an einer Verkehrsinsel Ölwanne eines Autos aufgerissen

Blumberg (ots) - Auf der Hauptstraße stadtauswärts unterwegs ist ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas am Montagmorgen, kurz vor 07 Uhr, kurz vor der Abzweigung der Leo-Wohleb-Straße vermutlich in einem Moment der Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Autofahrer überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel sowie ein dort montiertes Verkehrszeichen und riss sich dabei die Ölwanne am Fiesta auf. Zudem wurde der Auto im Frontbereich erheblich beschädigt. An dem schon älteren Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

