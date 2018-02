POL-TUT: (Spaichingen) Deckenbrand in Wohnhaus

Spaichingen (ots) - Kurz nach 6.30 Uhr ist die Feuerwehr Spaichingen mit mehreren Fahrzeugen zu einem Brand in die "Obere Bahnhofstraße" ausgerückt. In einer Zimmerdecke in einem Wohnhaus hatte sich ein Schwelbrand im Bereich eines Ofenrohres entwickelt. Der 59-jährige Entdecker des Brandes wurde zur Beobachtung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Die 79-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte die glimmende Zimmerdecke. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten war die "Obere Bahnhofstraße" bis gegen 8.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

